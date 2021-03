Foot - Mercato

Mercato - Real Madrid : Tant que Zidane est là, Benzema ne bougera pas !

Publié le 23 mars 2021 à 20h03 par La rédaction

Encore à son top niveau cette saison, Karim Benzema est le joueur clé de l’attaque madrilène. Zinédine Zidane est comblé par son attaquant et n’est pas prêt de le lâcher, malgré la rumeur lyonnaise.

Pour ne pas changer, Karim Benzema porte à lui seul l’attaque du Real Madrid cette saison. Avec 23 buts et 6 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant français réalise une fois de plus une saison exceptionnelle. A 33 ans, le joueur formé à l’OL continue d’impressionner, à tel point que les espoirs des supporters madrilènes se reposent en grande partie sur les exploits de KB9. Et depuis son arrivée à Madrid en 2009, sa relation avec Zinédine Zidane est au beau fixe. La semaine dernière, le coach du Real a plaidé en sa faveur après une nouvelle non-convocation en équipe de France. « Je ne comprends pas... Mais bon, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, je préfère qu'il reste avec nous », a lâché Zizou en conférence de presse après le doublé de Benzema contre le Celta Vigo.

« Pour les gens qui aiment le football, regarder Karim est un luxe »