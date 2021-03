Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : L’absence de Benzema en équipe de France fait encore parler !

Publié le 22 mars 2021 à 17h30 par B.C.

Impressionnant au Real Madrid, Karim Benzema est toujours privé de la sélection française. Un sujet qui fait encore parler, plus de cinq ans après la dernière apparition de l’attaquant sous le maillot bleu. Alors que Zinedine Zidane a récemment affiché son incompréhension concernant le choix de Didier Deschamps, Raphaël Varane est revenu sur ce sujet épineux.

Si le Real Madrid peut encore croire au titre en Liga, c’est en grande partie grâce à Karim Benzema. Cette saison, l’attaquant de 33 ans enchaîne les prestations flamboyantes et compte déjà 17 buts en 24 apparitions, une efficacité affichée également en Ligue des champions avec 5 réalisations. Le Français impressionne en Espagne, et le débat concernant son absence en sélection ressort alors que les Bleus s’apprêtent à disputer l’Euro dans quelques mois. Un retour de Karim Benzema ne semble toutefois pas d’actualité, puisque Didier Deschamps n’a plus appelé le joueur depuis 2015. Une absence justifiée par l’affaire de la sextape et la sortie de l’attaquant dans la presse espagnole en 2016, expliquant que Deschamps avait cédé « à une partie raciste de la France. »

« Je ne suis pas le mieux placé pour parler de Karim en sélection »

Alors que Karim Benzema est en grande forme, Raphaël Varane n’a pas échappé au sujet lors de ses dernières prises de parole dans les médias. Joueur de Didier Deschamps en équipe de France et coéquipier de Benzema au Real Madrid, le défenseur de 27 ans se retrouve ainsi dans une position délicate comme il l’a expliqué au micro d’ Europe 1 : « Je ne vais pas faire de langue de bois, je me suis déjà beaucoup exprimé sur le sujet, je ne veux pas en dire plus. C'est vrai que je côtoie toutes les personnes concernées par cette question, mais mon positionnement est simple : je me tiens à l'écart, ce n'est pas à moi de mettre les pieds dans le plat, ce n'est pas mon rôle. Je m'entends bien avec mes coaches et mes coéquipiers, c'est le plus important. Je pense que tout a été dit maintenant, la situation n'a pas évolué. » Ce lundi après-midi, Raphaël Varane a de nouveau été interrogé en conférence de presse sur l’ancien buteur de l’OL, et n’a pas changé de position. « Je ne suis pas le mieux placé pour parler de Karim en sélection ou pas. Je joue avec lui depuis dix ans à Madrid. Je suis avec le sélectionneur depuis huit ans. Moi, je n'ai pas envie de m'exprimer sur le sujet. Karim est un compétitieur, un bosseur. C'est une grande motivation pour lui de montrer que c'est un grand joueur. Il fait partie des meilleurs du monde. Il est affûté physiquement. Mentalement, il est plus déterminé que jamais. Moi, je prends du plaisir à jouer avec lui. C'est un top joueur et il est dans une très grande forme », a-t-il confié dans des propos relayés par RMC .

« Beaucoup de gens ne comprennent pas cela »