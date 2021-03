Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane interpelle Deschamps pour Karim Benzema !

Publié le 20 mars 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Alors que l'affaire de la sex-tape a pris beaucoup trop d'ampleur, Didier Deschamps n'a pas sélectionné Karim Benzema en équipe de France depuis octobre 2015. Fier de Karim Benzema, qui a réalisé un gros match face au Celta Vigo ce samedi, le coach du Real Madrid a interpelé le sélectionneur des Bleus à son sujet.

Depuis le 8 octobre 2015, Karim Benzema n'a jamais reporté le maillot des Bleus. Alors que l'affaire de la sex-tape a fait polémique, Didier Deschamps a préféré ne plus convoquer le numéro 9 du Real Madrid. Un choix qui ne le l'a pas trop handicapé, puisque l'Equipe de France est parvenu à se hisser en finale de l'Euro 2016 et a remporté la Coupe du Monde 2018. Privé des Bleus depuis plus de cinq ans, Karim Benzema fait son petit bonhomme de chemin au Real Madrid et enchaine les grosses performances. D'ailleurs, le buteur de 33 ans a été l'un des grands artisans de la victoire merengue sur la pelouse du Celta de Vigo (1-3) ce samedi. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Karim Benzema a éclaboussé de sa classe la rencontre et est impliqué sur tous les buts du Real Madrid. Une performance que n'a pas manqué de souligner Zinedine Zidane.

«Pour les gens qui aiment le football, voir Karim est un luxe»

Présent en conférence de presse d'après-match, Zinedine Zidane n'a pas tari d'éloges à l'égard de Karim Benzema. « Vous avez raison de m'interroger sur lui, car il est génial. Pour les gens qui aiment le football, voir Karim (Benzema) est un luxe car nous l'apprécions et ses coéquipiers aussi. Nous devons continuer car Karim fait la différence et il sait que ses coéquipiers sont importants » , s'est enflammé le coach du Real Madrid. Alors qu'il reste l'un des meilleurs buteurs du monde à 33 ans, Karim Benzema mériterait de retrouver l'équipe de France, du moins c'est ce que pense Zinedine Zidane.

«Vous ne comprenez pas, je ne comprends pas...»