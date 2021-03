Foot - Real Madrid

Real Madrid : Equipe de France, Deschamps… Zidane monte au créneau pour Benzema !

Publié le 20 mars 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que Karim Benzema est snobé depuis plusieurs années maintenant par Didier Deschamps, Zinedine Zidane n’a pas caché son incompréhension face à la situation de son buteur.

S’il performe avec brillo dans les rangs du Real Madrid, au point d’en être devenu le grand leader offensif, Karim Benzema brille par son absence en Équipe de France. En effet, sa relation avec Didier Deschamps s’est dégradée au fil du temps, et l’actuel sélectionneur des Bleus ne semble pas près de le rappeler de nouveau. Cette situation suscite l’incompréhension en Espagne tant le talent de Karim Benzema est fortement apprécié par les observateurs du Real Madrid. Mais bien qu’il partage cette incompréhension, Zinedine Zidane ne cache pas qu’il est satisfait de pouvoir compter à 100% sur son attaquant.

«Vous ne comprenez pas, je ne comprends pas... »