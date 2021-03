Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Cette grosse mise au point sur la blessure d'Hazard !

Publié le 19 mars 2021 à 21h30 par D.M.

Sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez a évoqué la nouvelle blessure d’Eden Hazard en conférence de presse.

Décidément, l’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid tourne au fiasco. A peine revenu de blessure, l’international belge devra, de nouveau, s’éloigner des terrains en raison d’une douleur au psoas droit. Un nouveau coup dur pour le joueur, recruté contre un chèque de 115M€ et qui ne parvient pas à enchainer sous le maillot merengue. Afin de régler ses soucis physiques, Hazard aurait pensé à se faire opérer de la cheville gauche afin de lui retirer une plaque, mais après consultations de spécialistes, le Real Madrid a décidé de ne pas le placer sur la table d'opération.

« Il n'y a pas de guerre avec le Real Madrid »