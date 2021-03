Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Deschamps sur l’avenir de Varane !

Publié le 22 mars 2021 à 15h00 par T.M.

En Espagne, l’avenir de Raphaël Varane fait de plus en plus parler. Mais visiblement, un départ ne semble pas d’actualité pour le défenseur du Real Madrid.

Du côté du Real Madrid, le cas Sergio Ramos n’est pas le seul dossier brûlant de Florentino Pérez. Alors que le président merengue doit gérer la prolongation de l’Espagnol, il doit également en faire de même avec Raphaël Varane. Alors que le champion du monde est actuellement sous contrat jusqu’en 2022, un nouveau contrat apparait comme obligatoire, sans quoi, Varane pourrait être mis sur le marché lors du prochain mercato estival afin d’éviter un départ libre un an plus tard. Et cette opportunité intéresserait déjà certains prétendants comme le PSG ou Manchester United.

« Ce n'est pas d'actualité aujourd’hui »