Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Benzema, équipe de France… Les confidences de Varane !

Publié le 22 mars 2021 à 12h00 par T.M.

Alors que l’absence de Karim Benzema en équipe de France continue encore et toujours de faire parler, Raphaël Varane a été interrogé sur le sujet ce lundi.

Cela fait maintenant depuis 2015 que Karim Benzema est écarté par Didier Deschamps en équipe de France. Alors que le temps commence à être très long, du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane ne comprend pas cette situation. Ce week-end, après une nouvelle grande prestation de Benzema, l’entraîneur merengue avait remis une pièce dans la machine, lâchant : « Si j'aimerais que Karim Benzema retrouve l'équipe de France ? Vous ne comprenez pas, je ne comprends pas... Pour moi, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, c'est mieux pour nous. Ce qu'il a fait aujourd'hui est spectaculaire ».

« Tout a été dit maintenant »