Mercato - Real Madrid : Tout le monde est sur le pont pour une pépite de Zidane !

Publié le 31 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang s’est dit prêt à mettre les pieds dans le plat pour conserver Martin Odegaard la saison prochaine. Il serait donc sur la même longueur d’onde que son entraîneur Mikel Arteta.

« Il nous aide à mieux faire les phases de transition. Il nous aide en tant qu'équipe car il nous donne beaucoup de continuité sur le ballon. Il est vraiment intelligent pour trouver les espaces, il attire beaucoup d'adversaires. On lui demande de marquer des buts, d'arriver dans la surface. Aujourd'hui, il a marqué un but brillant et sa contribution a été vraiment importante pour l’équipe » . Confiait à la mi-mars Mikel Arteta en conférence de presse. L’entraîneur d’Arsenal soulignait clairement ce que Martin Odegaard apportait et continue d’offrir aux Gunners . Prêté par le Real Madrid jusqu’en juin prochain, le milieu offensif semble faire l’unanimité à Arsenal qui serait ouvert à l’idée de conserver Odegaard par le biais d’un nouveau prêt voire d’un transfert définitif selon Eurosport UK entre autres.

Aubameyang va s’investir dans le dossier Odegaard !