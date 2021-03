Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un intérêt pour Koulibaly ? La réponse !

Publié le 31 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Dernièrement, la presse italienne a relancé le feuilleton Kalidou Koulibaly. De quoi en faire réagir certains de l’autre côté des Alpes.

N’ayant toujours pas remplacé Thiago Silva au PSG, Leonardo pourrait résoudre cela cet été. Et pour cela, le directeur sportif parisien pourrait bien rouvrir un vieux dossier : Kalidou Koulibaly. Par le passé, pendant de très longues semaines, le roc défensif de Naples a été annoncé dans le viseur du PSG, sans que rien ne se concrétise. Mais l’intérêt des Parisiens serait toujours d’actualité si l’on en croit les informations en provenance de l’Italie des derniers jours. Faut-il alors s’attendre à une arrivée de Koulibaly ?

Koulibaly au PSG ?