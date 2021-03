Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas oublié Koulibaly !

Publié le 24 mars 2021 à 22h15 par A.C.

Régulièrement lié au Paris Saint-Germain par le passé, Kalidou Koulibaly pourrait être l’un des gros dossiers du mercato estival.

Il n’est que trop bien connu par le Paris Saint-Germain. Depuis son explosion en Serie A, Kalidou Koulibaly a souvent été annoncé proche d’un transfert au PSG. Il fait dire que le défenseur du Napoli a tout pour plaire et a un temps été considéré comme l’un des meilleurs au monde, à son poste. Il n’est finalement jamais arrivé au PSG, ni d’ailleurs dans aucun autre club intéressé par lui au fil des années, comme le Bayern Munich ou encore Manchester United. La raison ? Les exigences astronomiques du président Aurelio De Laurentiis, qui a toujours réclamé plus de 100M€ pour Koulibaly.

Koulibaly va quitter Napoli cet été