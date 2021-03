Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lâche une annonce fracassante sur Kylian Mbappé !

Publié le 24 mars 2021 à 16h10 par T.M.

Si on regarde surtout le Real Madrid au moment d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé, le FC Barcelone aurait visiblement également l’intention de tenter sa chance pour la star du PSG.

Du côté du PSG, on retient actuellement son souffle pour Kylian Mbappé. Alors que le feuilleton approche de son dénouement, le club de la capitale espère bien évidemment que sa pépite acceptera de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022. Si tel n’était pas le cas, Mbappé se rapprocherait alors grandement d’un départ afin d’éviter un départ libre un an plus tard. Et forcément, si cela venait à arriver, le champion du monde serait plus proche que jamais du Real Madrid, qui rêve de lui depuis de longues années désormais. Toutefois, sous l’impulsion de Joan Laporta, le FC Barcelone pourrait bien venir rebattre toutes les cartes pour Kylian Mbappé.

Le Barça veut aussi Mbappé !