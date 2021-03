Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane repart à la case départ pour Camavinga…

Publié le 31 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Dans le coup pour Eduardo Camavinga pour qui un transfert semble être inéluctable cet été, le Real Madrid pourrait voir un club de Premier League lui faire faux bond pour deux raisons précises.

Et si Eduardo Camavinga passait ses derniers moments au Stade Rennais ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international français ne se dirigerait pas vers une prolongation. Bien au contraire. Le milieu de terrain rennais a récemment laissé ses affaires être gérées par Jonathan Barnett. L’agent de Gareth Bale pourrait lui trouver un top club lors du prochain mercato. Le Real Madrid ? L’entraîneur du club merengue Zinedine Zidane aurait bel et bien des vues sur Camavinga, mais Barnett a ouvert la porte à une arrivée en Premier League de Camavinga. « Camavinga peut jouer l'année prochaine en Premier League. Il est si bon. Ce n'est pas un jeune de 18 ans comme les autres. Jouer devant 100 000 personnes ne va pas lui faire peur. Je pense qu'il va devenir une superstar » . Voici le message qu’il a fait passer à The Athletic avec le suivant.

L’agent de Camavinga prévoit un gros deal !