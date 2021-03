Foot - OM

OM : Villas-Boas rend un vibrant hommage à Steve Mandanda !

Publié le 28 mars 2021 à 11h45 par T.M.

Ce dimanche, Steve Mandanda fête ses 36 ans. L’occasion pour André Villas-Boas d’adresser un très beau message à son ancien gardien à l’OM.

Arrivé sur le banc de l’OM en 2019, André Villas-Boas sera donc resté près d’un an et demi sur la Canebière. Et si cela s’est mal terminé pour le Portugais, il aura tout de même connu de très grands moments avec son groupe, avec qui il avait d’ailleurs noué une incroyable relation. Ce sont d’ailleurs les joueurs de l’OM qui avaient retenu Villas-Boas l’été dernier quand il voulait partir. L’entraîneur de 43 ans a donc apprécié son expérience aux côtés de ses désormais ex-joueurs et cela a notamment été le cas avec Steve Mandanda, qu’il avait nommé capitaine.

« L’un des meilleurs du monde »