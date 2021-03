Foot - OM

OM - Clash : Pierre Ménès dézingue un protégé de Sampaoli !

Publié le 22 mars 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Visiblement agacé par l’attitude de Duje Caleta-Car au cours de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, Pierre Ménès a livré son ressenti à ce sujet.

Samedi, Jorge Sampaoli a concédé sa première défaite en tant qu’entraîneur de l’OM sur le terrain de l’OGC Nice (3-0). Après deux succès de rang quelques jours auparavant, face à Rennes (1-0) et Brest (3-1), le technicien argentin a donc assisté impuissant à la bévue de son groupe chez les Aiglons. D’ailleurs, sur son blog, Pierre Ménès a pointé du doigt les individualités qui ont fait défaut à l’OM durant ce match, à commencer par Duje Caleta-Car.

Ménès n’a pas aimé l’attitude de Caleta-Car