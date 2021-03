Foot - OM

OM - Polémique : Alvaro Gonzalez revient sur les incidents à La Commanderie !

Publié le 21 mars 2021 à 12h15 par T.M.

Directement pris à partie durant les débordements à La Commanderie, Alvaro Gonzalez est revenu sur ces incroyables événements.

Depuis peu, la paix est revenue à l’OM. En effet, Frank McCourt a notamment choisi de répondre aux attentes des supporters en se séparant de Jacques-Henri Eyraud. Pendant de longues semaines, l’ex-président marseillais était dans le collimateurs des fans marseillais. D’ailleurs, la situation avait totalement dégénéré quand La Commanderie avait été envahie par plusieurs personnes, qui avaient alors fait de gros dégâts. Des débordements durant lesquels Alvaro Gonzalez avait d’ailleurs été victime d’un jet de projectiles.

« Je n’avais jamais vu ça »