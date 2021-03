Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli, Nice... Alvaro Gonzalez tire la sonnette d'alarme !

Publié le 20 mars 2021 à 21h15 par A.D.

Ce samedi, l'OM est tombé face à l'OGC Nice en championnat. A l'issue de la rencontre, Alvaro Gonzalez a mobilisé ses coéquipiers pour rebondir après cette défaite et suivre au mieux les consignes de Jorge Sampaoli.

En visite à l'Allianz Riviera ce samedi, l'OM a été sèchement battu. Corrigés 3-0, les hommes de Jorge Sampaoli se sont montrés impuissants face à l'OGC Nice. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Alvaro Gonzalez a fait passer un message fort à ses coéquipiers ainsi qu'à son entraineur Jorge Sampaoli pour que l'OM redresse vite la barre.

Alvaro Gonzalez est à fond derrière Jorge Sampaoli