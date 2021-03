Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle indication de taille pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 31 mars 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait convaincre Lionel Messi de parapher un nouveau contrat, l’optimisme commencerait à régner dans le dossier.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés. Et pour cause, en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin se dirige tout droit vers un départ libre en fin de saison. Cependant, tandis que le PSG souhaiterait profiter de l’occasion pour enregistrer son arrivée sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert, Joan Laporta refuse de baisser les armes et entend tout tenter afin de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat au FC Barcelone, chose qui lui permettrait sans doute de terminer sa carrière là où il l’a commencée. Et visiblement, ce travail du président du Barça pourrait porter ses fruits…

Les premières sensations seraient positives après de premiers contacts !