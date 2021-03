Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un énorme coup à jouer pour Lionel Messi !

Publié le 31 mars 2021 à 10h10 par A.D.

Alors qu'il serait persuadé que Lionel Messi prolongera avec le FC Barcelone, Pep Guardiola aurait décidé de sortir de la course. Sans la concurrence de Manchester City, le PSG serait désormais seul au monde pour récupérer La Pulga.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix pour un transfert libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Conscient de la situation du capitaine du FC Barcelone, le PSG compterait bien en profiter et espérerait l'accueillir cet été. Et alors que Manchester City aurait fait une croix sur Lionel Messi, Leonardo aurait désormais le champ totalement libre.

Lionel Messi serait partagé entre le PSG et le Barça