Mercato - PSG : Laporta pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 31 mars 2021 à 9h45 par T.M.

Alors que le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, Joan Laporta pourrait faire pencher la balance en faveur des Parisiens. Explications.

Avec le contexte actuel et l’énorme manque à gagner causé par la pandémie, Leonardo souhaiterait se tourner vers des recrues à moindre coût pour renforcer le PSG. Et quoi de mieux que d’attirer des joueurs en fin de contrat pour lesquels il ne faut pas débourser d’indemnité de transfert. Ainsi, Leonardo aurait déjà coché plusieurs noms parmi lesquels ceux de deux Néerlandais : Memphis Depay (OL) et Georginio Wijnaldum (Liverpool). Mais, le PSG ne serait pas seul sur le coup puisque du côté du FC Barcelone, Ronald Koeman voudrait retrouver ses deux anciens protégés en sélection nationale des Pays-Bas. Mais cela pourrait être sans compter sur Joan Laporta, récemment élu président des Blaugrana.

Un désaccord au Barça !