Mercato - PSG : Aulas ouvre une énorme porte pour Depay !

Publié le 30 mars 2021 à 16h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay a de grandes chances de quitter l'OL, et Jean-Michel Aulas semble se faire une raison dans ce dossier.

Parmi les joueurs en fin de contrat sur le marché, Memphis Depay fait partie de ceux qui semblent plus proches d'un départ. Et pour cause, les discussions pour une prolongation de contrat semblent au point mort, et surtout, l'international néerlandais est convoité par de grands clubs européens comme le FC Barcelone, la Juventus ou encore le PSG. Interrogé sur l'avenir de l'attaquant de l'OL, Jean-Michel Aulas semble d'ailleurs se faire à l'idée qu'un départ est quasiment inévitable désormais.

«S'il devait partir dans un plus grand club que l'OL, je me ferai une raison»