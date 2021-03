Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 31 mars 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi figure sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Mais le club anglais aurait soudainement décidé de se retirer de ce dossier XXL pour une raison bien précise…

Comme d’autres stars telles que Sergio Ramos (Real Madrid), David Alaba (Bayern Munch), Sergio Agüero (Manchester City) ou encore Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Lionel Messi arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone en fin de saison, et l’attaquant semble ainsi se diriger vers un départ livre au fil des semaines qui défilent. D’ailleurs, le PSG et Manchester City auraient entamé un bras de fer en coulisses pour savoir qui raflera la mise avec Messi, mais la formation de Pep Guardiola aurait finalement pris une décision radicale.

Manchester City s’est retiré pour Lionel Messi !