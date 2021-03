Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha doit se faire une raison pour cette opération colossale…

Publié le 31 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Mohamed Salah, bien qu’il se montre prêt à changer d’air dans la presse, devrait prolonger à Liverpool. De quoi contrarier les plans de Doha pour l’Égyptien.

Les semaines passent et Kylian Mbappé ne semble pas se rapprocher d’une prolongation de contrat. À l’instant T, le champion du monde tricolore est lié au PSG jusqu’en juin 2022. Et à en croire ABC , la collaboration entre le Paris Saint-Germain et Mbappé ne devrait pas être rallongée. En effet, Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger afin de quitter le PSG cet été. Laissant Leonardo dans l’obligation de lui dénicher un successeur. Selon The Transfer Window Podcast, Doha envisagerait d’attirer Mohamed Salah autant pour sa valeur sportive que marketing. Néanmoins, il ne faudrait pas trop y compter.

Le clan Salah mettrait la pression sur Liverpool pour… prolonger