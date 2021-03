Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Mbappé et Haaland, un grand ménage se prépare !

Publié le 31 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ne seront pas donnés, le Real Madrid serait prêt à se donner les moyens de ses ambitions.

N’ayant rien dépensé depuis l’été dernier, le Real Madrid s’apprêterait à frapper très fort sur le marché des transferts. Et le rêve de Florentino Pérez serait de s’offrir les deux futurs cracks de la planète football, à savoir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Cependant, recruter l’attaquant du PSG et celui du Borussia Dortmund aura un prix et avec le contexte actuel, les finances du Real Madrid ne seraient actuellement pas capables d’assumer de telles opérations. Si la Casa Blanca veut donc Mbappé et Haaland, il va falloir trouver énormément d’argent.

Une grosse opération vente ?