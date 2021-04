Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 1 avril 2021 à 8h49

Alors que Kylian Mbappé verra son contrat au PSG expirer le 30 juin 2022, l’international français semble encore très loin de prolonger à Paris à en croire ses propos.

Arrivé au PSG à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé est maintenant à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, faute de prolongation d’ici le 30 juin prochain, le club parisien n’aura d’autre choix que de le vendre au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts pour ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard au terme de son contrat, le 30 juin 2022. En attendant cette échéance, le PSG effectue tout son possible afin de le convaincre de renouveler son bail. Mais le temps presse, et Leonardo n’a pas manqué de le faire savoir dernièrement en expliquant que le moment est venu pour Kylian Mbappé de prendre une décision quant à son futur.

« Si j’avais avancé, je serais déjà venu en parler »