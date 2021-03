Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle avancée décisive pour la prolongation de Mbappé ?

Publié le 31 mars 2021 à 16h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail, mais du côté du club parisien, l'optimisme serait de rigueur désormais.

C'est LE dossier brûlant du côté du Paris Saint-Germain. Le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022 et sa prolongation tarde à venir. Une situation inconfortable pour le PSG puisque si l'attaquant français ne prolonge pas, une vente cet été sera inévitable sous peine de le voir partir libre dans un an. C'est la raison pour laquelle, Leonardo ne manquait pas d'interpeller Kylian Mbappé il y a quelques jours. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », lançait le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu .

Le PSG serait confiant pour Mbappé

Toutefois, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi travaillent d'arrache-pied afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat jusqu'en juin 2026, comme ce qui est prévu pour Neymar. Et bien qu'aucun accord ne soit trouvé pour le moment, le PSG serait serein quant à l'issue des négociations et afficherait sa confiance pour la prolongation du bail de Kylian Mbappé.