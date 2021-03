Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà en grand danger pour Sergio Agüero ?

Publié le 31 mars 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que le PSG et le FC Barcelone sont tous deux annoncés sur les traces de Sergio Agüero, la Juventus aurait l’intention prendre de court ses deux concurrents.

Une grande page de l’histoire de Manchester City se tournera le 30 juin prochain. En effet, à cette date, Sergio Agüero quittera l’écurie britannique au terme de son contrat comme l’ont annoncé le joueur et le club ce lundi. Ceci acté, toute la question est désormais de savoir où celui qu’on surnomme El Kun rebondira cet été. Dans cette optique, le PSG et le FC Barcelone sont annoncés sur ses traces avec insistance ces derniers jours. Seulement voilà, il ne faudrait pas écarter trop tôt la Juventus de l’équitation à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

La Juventus veut doubler tout le monde pour Sergio Agüero !