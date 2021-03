Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Kane... Guardiola prépare un terrible coup à Laporta !

Publié le 31 mars 2021 à 15h00 par A.D.

Pour étoffer son attaque, le FC Barcelone aurait identifié plusieurs profils, et notamment Erling Haaland, Harry Kane et Romelu Lukaku. Toutefois, Joan Laporta ne serait pas être seul sur ce dossier. En effet, Pep Guardiola, le coach de Manchester City, aurait également coché ces noms et ils seraient même dans sa short-list.

Depuis le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone serait en quête d'un nouveau numéro 9. Lors des dernières fenêtres de transferts, le club catalan aurait tenté de recruter Memphis Depay ou encore Lautaro Martinez, mais faute de moyens financiers suffisants il se serait cassé les dents. Avec l'arrivée de Joan Laporta, le Barça espérerait dénicher le successeur de Luis Suarez dès la prochaine fenêtre de transferts. Dans cette optique, de nouveaux profils auraient été identifiés, dont Erling Haaland, Harry Kane et Romelu Lukaku. Toutefois, le nouveau président du FC Barcelone devrait se frotter à Manchester City pour ces trois avant-centres.

Un duel au sommet pour Haaland, Kane et Lukaku ?