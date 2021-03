Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barcelone... Le dossier Haaland se décante !

Publié le 31 mars 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Convoité par tous les plus grands clubs européens, Erling Braut Haaland semblait se dirigeait vers l'Espagne. Mais alors que le Bayern Munich s'est retiré de ce dossier, Manchester City revient en force. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et le FC Barcelone.

49 buts et 11 passes décisives. Ce sont les statistiques ahurissantes d'Erling Braut Haaland depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020. Le tout en 49 matches. Des stats proches de celles de meilleurs joueurs du monde. Et bien évidemment, cela ne laisse personne indifférent sur le marché. Le Real Madrid en a fait son grand objectif, aux côtés de Kylian Mbappé, tandis que Joan Laporta rêve d'en faire son premier gros coup au FC Barcelone. Mino Raiola peut donc se frotter les mains puisqu'il devrait encore une fois réaliser un énorme transfert. « Parfois, le meilleur intérêt du joueur est de ne pas bouger quand tout le monde dit qu'il doit bouger. Et parfois, il est dans le meilleur intérêt du joueur de bouger quand tout le monde dit qu'il doit rester. Nous verrons donc ce qui se passe », confiait l'agent italo-néerlandais à The Athletic . Et comme convenu, ça va bouger.

Le Bayern ne veut pas d'Haaland...

Cependant, si les clubs intéressés ne manquent pas, Erling Braut Haaland ne devrait pas rejoindre le Bayern Munich. Dans les colonnes de Bild , c'est Karl-Heinz Rummenigge en personne qui l'a confirmé. « Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons le meilleur footballeur du monde à ce poste. Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023, et je suis convaincu qu'avec son professionnalisme - il suffit de voir comment il s'entraîne et prend soin de son corps - la fin n'est pas encore en vue. Robert Lewandowski est en passe de battre le record de Gerd Müller de 40 buts dans une saison de Bundesliga. Il est au sommet de sa carrière », assure le président bavarois. Pour une fois, le Bayern ne mettra donc pas la main sur l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga.

... City saute sur l'occasion