Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Zidane veut réaliser un coup légendaire !

Publié le 31 mars 2021 à 10h45 par A.D.

Pour renforcer son effectif au Real Madrid, Zinedine Zidane voudrait recruter à la fois Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et David Alaba lors du prochain mercato estival.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane a dû se montrer discret pour son recrutement. Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le Real Madrid n'a pas pu se renforcer. Après de longs mois d'attente pour renforcer son effectif, Zinedine Zidane devrait mettre le paquet lors de la prochaine fenêtre de transferts, et il compterait frapper très fort pour redorer son blason.

Zidane voudrait Mbappé, Haaland et Alaba cet été