Mercato - PSG : Leonardo a privé le Real Madrid d'un énorme coup !

Publié le 31 mars 2021 à 10h15 par A.M.

A l'affût d'un nouvel entraîneur afin de succéder à Zinedine Zidane si ce dernier décidait de partir, le Real Madrid a longtemps rêvé de Mauricio Pochettino. Mais le PSG a été plus prompt.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a vécu une trêve très agitée. Et pour cause, le club de la capitale a décidé de changer d'entraîneurs en nommant Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel, qui s'est lui engagé avec Chelsea. Les débuts du technicien argentin sur le banc du PSG sont d'ailleurs plutôt convaincants puisque malgré quelques accrocs, les Parisiens ont retrouvé la tête de la Ligue 1 et ont surtout éliminé le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cependant, le timing du changement de coachs a surpris de nombreux observateurs. Mais visiblement, les décideurs parisiens ont bien fait de s'activer.

Pérez rêvait d'attirer Pochettino