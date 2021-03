Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola laisse encore planer le doute pour Haaland !

Publié le 31 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir d'Erling Braut Haaland, Mino Raiola ne semble écarter aucune hypothèse en ce qui concerne l'avenir du buteur norvégien du Borussia Dortmund.

En plus de Kylian Mbappé, un autre nom risque d'alimenter la chronique, à savoir Erling Braut Haaland. Il faut dire que l'attaquant du Borussia Dortmund affole les compteurs et le marché des transferts. le FC Barcelone et le Real Madrid sont très chauds dans ce dossier, tout comme Manchester City. Mino Raiola s'en frotte déjà les mains et n'écarte absolument aucune hypothèse.

Raiola n'écarte rien pour Haaland