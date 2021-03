Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi pourrait influencer un autre gros dossier du Qatar !

Publié le 31 mars 2021 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero quittera Manchester City cet été. Et le choix de son futur club dépendra en grande partie de la décision de Lionel Messi.

Le marché des joueurs libres s'emballe ! Il faut dire qu'ils sont nombreux à être concernés par cette situation, et non des moindres. Mais plusieurs d'entre eux n'ont pas encore tranché. Cependant, Sergio Agüero sait déjà qu'il ne sera plus un joueur de Manchester City la saison prochaine. Les Citizens ont confirmé que le Kun ne prolongerait pas et quitterait donc le club mancunien. Sa future destination reste en revanche un mystère puisque le FC Barcelone, la Juventus ou encore le PSG sont à l'affût. Mais un homme pourrait tout changer.

«On dit beaucoup qu’Agüero aimerait finir sa carrière avec Messi»