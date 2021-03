Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec Sergio Agüero !

Publié le 31 mars 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé comme étant en concurrence avec le FC Barcelone dans le dossier Sergio Agüero, le club catalan ne ferait pas du recrutement de l’international argentin une priorité.

Arrivant au terme de son contrat à Manchester City le 30 juin prochain, Sergio Agüero quittera l’écurie entrainée par Pep Guardiola à cette date. Les Citizens et le joueur ont annoncé la nouvelle ce lundi, et toute la question est désormais de savoir où celui qu’on surnomme El Kun rebondira l’été prochain. Dans cette optique, deux destinations se dégagent pour son avenir : le FC Barcelone, qui cherche un attaquant depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid l’été dernier, et le PSG, qui aurait flairé la bonne opportunité de marché que représentera Sergio Agüero.

Sergio Agüero ne serait pas le premier choix du FC Barcelone !