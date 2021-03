Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se voit conseiller un incroyable plan pour attirer Messi !

Publié le 31 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur les pistes du PSG, Ludovic Obraniak estime qu'il faut miser sur Lionel Messi en faisant de La Pulga un ambassadeur de la Coupe du monde 2022.

Cet été, les clubs européens vont se livrer une sacrée bataille pour attirer les joueurs en fin de contrat. Il faut dire qu'entre Lionel Messi, Sergio Agüero, Sergio Ramos, David Alaba ou encore Memphis Depay, de nombreuses stars sont sur le marché et pourraient partir libres. Dans cette optique, le PSG est à l'affût mais devra faire le bon choix. Et Ludovic Obraniak a une idée derrière la tête concernant Lionel Messi.

«Les Qataris font signer Messi en étant ambassadeur»