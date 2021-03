Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour l’avenir d’Alessandro Florenzi !

Publié le 31 mars 2021 à 18h15 par H.G.

Alors qu’Alessandro Florenzi n’évolue que dans le cadre d’un prêt cette saison au PSG, Leonardo aurait d’ores et déjà pris sa décision au sujet de son avenir.

En quête de renforts l’été dernier pour le flanc droit de la défense parisienne, Leonardo a décidé de miser sur Alessandro Florenzi dans cette optique. L’international italien est ainsi arrivé dans le cadre d’un prêt en provenance de l’AS Roma avec une option d’achat fixée à 9 M€. Cependant, bien qu’il se soit montré convaincant à ses débuts, celui qui est passé par le Valence CF la saison dernière accuse le coup depuis maintenant plusieurs semaines et se montre moins performant. Cependant, cela ne remettrait pas en cause son avenir au PSG à en croire les derniers échos venus de l’autre côté des Alpes.

Un contrat de 4 ans pour Alessandro Florenzi au PSG

En effet, à en croire les informations dévoilées par le journaliste Nicolo Schira sur son compte Twitter, le PSG serait prêt à exercer droit droit d’achat de 9 M€ en fin de saison afin d’enregistrer l’arrivée d’Alessandro Florenzi de manière définitive. À la suite de cela, le joueur de 29 ans paraphera un contrat de quatre ans en faveur du club de la capitale. Ainsi, tout indique que ce premier chantier est comblé, même s’il reste encore à connaître l’identité du joueur qui l’épaulera à ce poste la saison prochaine, le PSG songeant à recruter un nouvel homme dans ce secteur du fait des performances décevantes de Thilo Kehrer et de Colin Dagba.