Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta s’est fixé une grande priorité avec cette pépite de Koeman !

Publié le 31 mars 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’Ilaix Moriba s’est montré particulièrement intéressant cette saison, le FC Barcelone serait déterminé à prolonger son contrat.

En plein coeur d’une saison de transition, le FC Barcelone peut avoir de grosses satisfactions avec ses jeunes pépites. En effet, aussi bien Pedri qu’Oscar Mingueza ou encore Ilaix Moriba se sont montrés en évidence cette saison lorsque Ronald Koeman a fait appel à eux. Preuve d’un avenir radieux pour le Barça ? Quoi qu’il en soit, tout indique que le club catalan ne compte pas perdre ses jeunes. Et alors qu’il est annoncé que le FC Barcelone pourrait très prochainement discuter avec Oscar Mingueza dans l’optique d’une prolongation, la tendance serait similaire avec Ilaix Moriba.

La prolongation d’Ilaix Moriba passerait devant le dossier Georginio Wijnaldum