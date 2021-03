Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvel obstacle colossal à 150M€ pour ce crack ciblé par Laporta ?

Publié le 31 mars 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Bryan Gil, le Séville FC n’aurait pas la moindre intention de laisser une chance aux Catalans d’enrôler sa jeune pépite.

Le FC Barcelone est en quête de renouveau pour ouvrir un nouveau cycle. Dans cette optique, le club catalan aurait de grands plans pour la prochaine fenêtre estivale des transferts et ciblerait notamment dans cette optique Erling Haaland et David Alaba. Seulement voilà, au-delà de ces noms prestigieux, le Barça travaille également sur l’avenir et aimerait enrôler des joueurs prometteurs, et il est annoncé sur les traces de Bryan Gil dans cette optique. Prêté çà la SD Eibar cette saison par le Séville FC, l’ailier de 20 ans fait forte impression et aurait tapé dans l’oeil de Joan Laporta, le président du FC Barcelone.

Monchi veut blinder Bryan Gil au Séville FC !