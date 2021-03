Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Wijnaldum… Koeman sait à quoi s’en tenir pour ses priorités !

Publié le 31 mars 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que Ronald Koeman aimerait enregistrer les arrivées de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum l’été prochain, le FC Barcelone pourrait ne pas satisfaire toutes les volontés de son entraîneur.

Pour sa reconstruction, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ronald Koeman l’été dernier. Et Joan Laporta semble partager cet avis dans la mesure où il est désormais annoncé que le Néerlandais conservera son poste la saison prochaine. Ainsi, toute la question est de savoir quels joueurs l’ancien sélectionneur des Pays-Bas arrivé en lieu et place de Quique Setién décidera de recruter pour renforcer son effectif. Dans cette optique, comme au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, les noms de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum sont liés au FC Barcelone, et ce d’autant plus qu’il seront cette fois libres de tout contrat.

Ronald Koeman voudrait recruter Georginio Wijnaldum, mais...