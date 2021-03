Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Haaland... Laporta a fixé sa grande priorité !

Publié le 31 mars 2021 à 14h10 par A.D.

Désireux de prolonger Lionel Messi et de s'offrir Erling Braut Haaland, Joan Laporta aurait fixé son ordre de priorité. D'après la presse espagnole, le nouveau président du Barça voudrait avant tout assurer la continuité de son capitaine, qui serait la base de son projet.

Alors que Josep Bartomeu a fait ses valises, Carles Tusquets a assuré l'intérim en attendant les élections présidentielles du FC Barcelone. Elu il y a quelques semaines, Joan Laporta s'activerait déjà en coulisses pour mener à bien son projet au Barça et redonner des couleurs à l'écurie blaugrana. Pour se faire, le nouveau président catalan tiendrait à prolonger Lionel Messi et à recruter des joueurs de classes mondiales lors du prochain mercato, dont Erling Braut Haaland. Et alors qu'il aurait plusieurs dossiers à gérer, Joan Laporta se serait fixé une grande priorité : renouveler le contrat de Lionel Messi.

Lionel Messi, la colonne vertébrale du projet Laporta ?

Selon les informations de Francesc Aguilar, divulguées sur Twitter , l'objectif numéro 1 de Joan Laporta serait d'assurer la continuité de Lionel Messi au FC Barcelone. A en croire le journaliste de Mundo Deportivo , le dossier Haaland ne serait qu'en second plan, derrière celui de La Pulga car le numéro 10 et capitane catalan serait « la colonne vertébrale » du nouveau projet du club. Joan Laporta devrait donc effectuer un travail acharné jusqu'au 30 juin pour prolonger Lionel Messi.