Mercato - Real Madrid : Haaland au cœur d'une incroyable opération à 360M€ ?

Publié le 31 mars 2021 à 13h00 par A.M.

Dans le viseur de nombreux clubs européens, Erling Braut Haaland pourrait faire l'objet d'une énorme proposition de la part de Manchester City qui prévoirait un investissement total de 360M€.

S'il y a bien un joueur qui risque d'animer le mercato estival, c'est Erling Braut Haaland. Auteur d'une énorme saison, le buteur norvégien affole les compteurs et se retrouve dans le viseur des plus grands clubs européens. Interrogé sur l'avenir de son joueur, Mino Raiola n'écartait d'ailleurs aucune option. « Parfois, le meilleur intérêt du joueur est de ne pas bouger quand tout le monde dit qu'il doit bouger. Et parfois, il est dans le meilleur intérêt du joueur de bouger quand tout le monde dit qu'il doit rester. Nous verrons donc ce qui se passe », confiait l'agent italo-néerlandais à The Athletic . Et il semblerait que Manchester City soit prêt à mettre tout le monde d'accord dans ce dossier.

City prépare une offre folle pour Haaland