Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros avantage pour ce concurrent de Leonardo dans le dossier Agüero ?

Publié le 31 mars 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que la Juventus souhaiterait passer à l’action rapidement dans le dossier Sergio Agüero, la Vielle Dame disposerait d’un atout de taille dans son éventail d’action.

Après avoir annoncé son départ de Manchester City le 30 juin prochain au terme de son contrat, Sergio Agüero est dans le flou au sujet de son avenir. Mais une chose est certaine : celui qu’on surnomme El Kun sera l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts au regard de l’opportunité de marché qu’il représentera. Dans cette optique, le PSG et le FC Barcelone sont annoncé sur ses traces, tout comme la Juventus. Et cette dernière aurait un avantage de taille face aux autres, à savoir les règles sur la fiscalité en Italie.

Sergio Agüero convaincu par la fiscalité italienne ?