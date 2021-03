Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Agüero reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 31 mars 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero est d'ores et déjà assuré de quitter Manchester City, mais il ne connaitrait pas encore sa prochaine destination. Alors que le PSG et le FC Barcelone seraient sur les traces d'El Kun, l'Independiente tenterait de le prendre par les sentiments. En effet, Yoyo Maldonado, secrétaire technique de l'ancien club de Sergio Agüero, lui a fait un énorme appel du pied.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Sergio Agüero changera de cap à l'issue de la saison comme l'a annoncé Manchester City lundi soir. Alors qu'il doit se trouver un nouveau club, El Kun pourrait poser ses valises au PSG ou au FC Barcelone, où Leonardo et Lionel Messi l'attendraient les bras ouverts. Toutefois, Sergio Agüero aurait également la possibilité de quitter l'Europe et de revenir aux sources, du côté de l'Independiente.

«J'aimerais que Kun Agüero revienne en Argentine et joue pour l'Independiente»