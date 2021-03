Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero, Depay… Un désaccord total au Barça !

Publié le 1 avril 2021 à 0h30 par T.M.

Cet été, la priorité du FC Barcelone sera de trouver enfin le renfort offensif tant attendu. Et pour cela, on ne serait pas forcément tous d’accord en interne. Explications.

Après n’avoir pas réussi à remplacer Luis Suarez l’été dernier, le FC Barcelone va régler cela lors du prochain mercato. Et sous l’impulsion de Joan Laporta, nouveau président blaugrana, le club catalan pourrait frapper très fort. En effet, dans cette recherche d’un attaquant, les rumeurs sont nombreuses au Barça puisque l’on annonce notamment Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Memphis Depay (OL), Sergio Agüero (Manchester City) ou encore Lautaro Martinez (Inter Milan). Qui sera donc l’heureux élu ? Pour l’instant, à Barcelone, on ne serait pas encore sur la même longueur d’onde.

Quel attaquant pour le Barça ?