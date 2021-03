Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur du Real Madrid décisif pour ce dossier de Laporta !

Publié le 31 mars 2021 à 23h30 par T.M.

Au même titre que le FC Barcelone, Arsenal penserait également à Nabil Fekir. Mais chez les Gunners, l’international français ne serait qu’un plan B.

L’été promet d’être agité au FC Barcelone. Elu président, Joan Laporta aurait de grandes idées pour remettre le club catalan sur de bons rails. Cela passerait notamment par l’arrivée de plusieurs joueurs et le rêve serait notamment de faire venir Erling Braut Haaland. Mais d’autres noms auraient été coché par Laporta. Dernièrement, la presse espagnole assurait notamment qu’en cas de départ de Lionel Messi, le nouveau patron du Barça ciblerait Nabil Fekir, qui brille actuellement au Betis Séville. Mais d’autres cadors européens feraient également les yeux doux au Français, comme ce serait le cas notamment d’Arsenal.

Ça dépend d’Odegaard pour Fekir !