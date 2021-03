Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une décision fracassante pour Dembélé !

Publié le 31 mars 2021 à 22h00 par Th.B.

Le FC Barcelone prévoirait de boucler la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé et ne prendrait absolument pas en considération un transfert du champion du monde. Seule une offre totalement hors marché changerait la donne.

Entre la saison passée et l’exercice en cours, Ousmane Dembélé est méconnaissable. Et pour cause, les pépins physiques dont il a été la victime ces dernières années semblent être de l’histoire ancienne. En effet, après avoir engagé des coachs personnels afin de préparer son corps au mieux avant et après les matchs tout en changeant son régime alimentaire, Ousmane Dembélé enchaîne les rencontres avec le FC Barcelone et l’international français est devenu une pierre angulaire du onze de départ d’Ousmane Dembélé. De quoi pousser Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone, à ouvrir la porte à une prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2022. C’est du moins ce que Fabrizio Romano assurait récemment. Et la tendance se confirme pour Dembélé.

Une offre hors-marché ou rien pour Ousmane Dembélé