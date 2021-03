Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - AC Milan : L’avenir d’Ibrahimovic déjà scellé ?

Publié le 31 mars 2021 à 17h40 par La rédaction

Alors que Zlatan Ibrahimovic est en fin de contrat au Milan AC, l’aventure du Suédois en Lombardie devrait toutefois bel et bien se poursuivre.