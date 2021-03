Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une voie royale se dégage pour Sergio Agüero !

Publié le 31 mars 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero va quitter Manchester City cet été. Pour récupérer El Kun librement et gratuitement, le PSG, le FC Barcelone et la Juventus seraient à la lutte. Et malheureusement pour La Vieille Dame, elle n'aurait pas les moyens de payer le salaire de Sergio Agüero.

Après 10 saisons de bons et loyaux services à Manchester City, Sergio Agüero va migrer vers d'autres horizons à l'issue de la saison. En effet, les Citizens ont annoncé ce lundi soir qu'ils ne comptaient pas conserver leur numéro 10 à l'issue de son bail. Alors qu'il doit se trouver un nouveau club, Sergio Agüero ne manquerait pas de pistes pour son avenir. En effet, El Kun figurerait sur les tablettes du PSG - qui se serait déjà renseigné sur ses demandes salariales selon Fabrizio Romano (journaliste de Guardian et de Sky Sport) - du FC Barcelone, de la Juventus et même de l'Independiente, son ancien club. Lors d'un entretien accordé à Tribuna Roja , Yoyo Maldonado a lancé un énorme appel du pied à Sergio Agüero. « J'aimerais que Kun Agüero revienne en Argentine et joue pour l'Independiente. Il a quitté notre club et peut-être que nous pouvons le convaincre de revenir à la maison. Il avait Falcioni comme entraîneur (l'actuel entraîneur de l'équipe première) et nous espérons qu'il reviendra vers lui » , a confié le secrétaire technique de l'Independiente.

Le salaire d'Agüero trop élevé pour la Juve ?

En ce qui concerne la Juventus, elle serait déterminée à recruter Sergio Agüero. En effet, comme l'a indiqué Tuttosport dernièrement, les Bianconeri compteraient recruter El Kun pour qu'il endosse le rôle de joker de luxe, mais surtout pour pouvoir retenir Cristiano Ronaldo. Avec le recrutement de Sergio Agüero, La Vieille Dame espérait convaincre CR7 de rester, lui qui sera en fin de contrat le 30 juin 2022 et qui envisagerait de quitter Turin dès la prochaine fenêtre de transferts. Mais malheureusement pour Andrea Pirlo, tous ses plans pourraient être anéantis pour des raisons financières.

Agüero contraint de faire un geste pour signer à la Juve ?