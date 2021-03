Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Sergio Agüero !

Publié le 31 mars 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Agüero, le club de la capitale aurait initié de premiers contacts avec l’international argentin.

Tandis qu’il a été annoncé ce lundi que Sergio Agüero quittera Manchester City le 30 juin prochain au terme de son contrat, toute la question est maintenant de savoir où l’international argentin de 32 ans rebondira cet été. Et dans cette optique, plusieurs pistes sont évoquées. En effet, le PSG a été annoncé sur ses traces, tout comme le FC Barcelone ou encore la Juventus. Et visiblement, le club de la capitale française serait d’ores et déjà passé à l’action dans le dossier en initiant de premiers contacts.

Le PSG se renseigne, le FC Barcelone aussi