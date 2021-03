Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une belle carte à jouer avec Lionel Messi !

Publié le 31 mars 2021 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 31 mars 2021 à 11h32

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi affole tout logiquement le marché des transferts. Et le PSG semble désormais avoir le champ libre dans ce dossier si l’attaquant argentin décide de partir, puisque Manchester City se serait retiré de la course…

Ce mercato estival 2021 s’annonce d’ores et déjà très agité, et plusieurs dossiers majeurs en perspective ! En effet, plusieurs joueurs de renom comme Sergio Ramos (Real Madrid), David Alaba (Bayern Munich), Sergio Agüero (Manchester City) ou encore Gianluigi Donnarumma (Milan AC) arrivent en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, et sont donc disponibles sur le marché des transferts pour 0€. Mais la plus grosse tête d’affiche concernée par une telle situation n’est autre que Lionel Messi, qui semble encore loin d’une éventuelle prolongation avec le FC Barcelone. Et le PSG, qui le courtise pour cet été, a d’ailleurs reçu une excellente nouvelle ce mercredi…

Manchester City jette l’éponge pour Messi

En effet, selon le quotidien catalan Sport, la direction de Manchester City aurait décidé de se retirer des négociations avec Lionel Messi. Annoncé comme étant le principal adversaire du PSG dans ce dossier, le club anglais estime en coulisses que l’attaquant argentin finira par prolonger son contrat avec le Barça, et préfère donc en attendant se concentrer sur d’autres pistes XXL comme par exemple Erling Haaland. La tendance est donc claire : si Messi devait quitter Barcelone en fin de saison, le PSG apparaît donc comme étant le seul prétendant crédible pour pouvoir l’accueillir et assumer son imposant salaire. Ce qui permettrait au président Nasser Al-Khelaïfi de compter une nouvelle star dans les rangs du club francilien. Néanmoins, Sport a précisé dans son papier que l’attaquant argentin du Barça souhaitait se donner du temps pour sa réflexion, et il ne devrait pas trancher avant la fin de la saison. De son côté, le PSG va d’ailleurs devoir gérer un autre dossier épineux et qui dictera une éventuelle arrivée de Lionel Messi.

