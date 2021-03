Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’emballe en coulisse pour Ousmane Dembélé !

Publié le 30 mars 2021 à 23h00 par Th.B.

Le FC Barcelone prévoirait d’entamer les discussions avec le clan Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat. Néanmoins, toutes les portes seraient ouvertes pour son avenir.

Ayant changé son régime alimentaire et sa préparation physique, Ousmane Dembélé n’est plus gêné par les blessures à l’inverse des saisons précédentes. Et au cours de cet exercice, Dembélé a montré toute l’entendue de son talent et de ce qu’il peut apporter au FC Barcelone. De quoi inciter le sélectionneur Didier Deschamps à le rappeler en Équipe de France et dans un second temps de pousser Joan Laporta à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone ? Nouveau président du Barça , Laporta cultiverait la volonté de rallonger l’aventure du champion du monde au club blaugrana. Et la tendance a été confirmée par Fabrizio Romano.

Des discussions dans les tuyaux, mais…